Памела Андерсон заявила о желании сменить фамилию

Знаменитая канадская и американская актриса и фотомодель Памела Андерсон ("Голый пистолет", "Шоугерл", "Борат") в интервью журналу Vogue призналась, что хотела бы сменить фамилию.

"Иногда я не хочу быть Памелой Андерсон. Я хочу быть Памелой Хюютияйнен. Я бы хотела сменить фамилию, но мне не разрешают", - сказала она.

Прадед актрисы, Юхо Хюютияйнен, был финном, уроженцем Саариярви. В 1908 году он покинул Великое княжество Финляндское (в то время часть Российской империи), эмигрировал в Канаду и сменил свою фамилию на Андерсон.

По словам звезды "Спасателей Малибу", дедушка был лесорубом и поэтом, разделявшим ее любовь к творчеству. "Он был самым близким для меня человеком в жизни", - отметила 58-летняя артистка.

Андерсон также имеет волжско-немецкое происхождение по материнской линии. Ее бабушка Роза Фризен, этническая немка, родилась в России. В Канаду она эмигрировала в 1901 году.