Стивен Сигал раскритиковал «установки» Голливуда

Легендарный голливудский актер, режиссер, продюсер и сценарист Стивен Сигал высказался по поводу современных тенденций в американском кинематографе.

По мнению Сигала, основная проблема кинематографистов США, которые до сих пор во многом остаются "законодателями мод" и ориентиром для ряда других национальных индустрий, имеют "определенные установки".

"Например, "плохие парни" - это либо русские, либо арабы", - заметил Сигал, выразив надежду, что в будущем кино в США станет объективнее в этом вопросе.

Он также выразил уверенность, что российский кинематограф будет развиваться и дальше, передает ТАСС.

Недавно Сигал в очередной раз заявил, что считает себя русским, чем очень гордится. У него есть паспорт гражданина РФ.