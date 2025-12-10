Скончалась актриса Беатрис Пикард, голос Мардж из «Симпсонов»

Скончалась Беатрис Пикард, канадская актриса театра, кино и ТВ, артистка озвучания и дубляжа.

© Российская Газета

Пикард - лауреат и номинант ряда наград. Ее не стало 9 декабря на 97-м году жизни. Соответствующая пометка появилась в профиле актрисы на IMDb.

Мари Тереза Беатрис Пикард родилась в Монреале в 1929-м. На экране - с 1950-х. Список работ - не менее ста.

Среди них - одна из первых франкоязычных канадских "мыльных опер". Также Пикард известна как голос Мардж Симпсон, жены Гомера, в канадской локализации проектов франшизы.