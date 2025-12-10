Стивен Сигал признался в любви к русскому Новому году

Известный голливудский кинематографист Стивен Сигал, имеющий российское гражданство и считающий себя русским, заявил, что очень любит праздновать Новый год в соответствии с русскими традициями.

"Я уже праздновал Новый год по русским традициям. И дома мы тоже праздновали, соблюдая некоторые ваши традиции. Для меня это не ново", - приводит слова Сигала ТАСС.

"У нас всегда был большой стол, много гостей. Также много еды, салатов и, конечно же, много тостов", - добавил он, отметив, что рад возможности встретить очередной Новый год таким образом.

Также Сигал раскритиковал американских коллег-киноделов за склонность тенденциозно демонстрировать русских, которые часто изображены в фильмах производства США как "плохие парни".

Он выразил надежду на то, что в будущем эта ситуация изменится и Голливуд станет изображать русских более объективно.