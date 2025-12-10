Умер актер Роже Люмон, звезда популярных в СССР французских комедий

На 92-м году жизни скончался Роже Люмон, французский актер театра, кино и телевидения, артист озвучания и дубляжа, театральный деятель. Некролог публикует Programme.

Люмон родился в 1934 году. Сделал успешную сценическую карьеру. Работал на дубляже голливудского кино (в частности - "Крестного отца").

На экране - с начала 1960-х. в списке работ - более 130, в том числе - немало культовых проектов и лент, известных в нашей стране.

Например, Люмон был экранным партнером Ришара в "Рассеянном", снялся в детективе "Дама в очках с ружьем в автомобиле", в "Убийстве на улице Морг" 1986-го, в сериале с Эдрианом Полом "Горец", в "Жандарме в Нью-Йорке" с де Фюнесом.