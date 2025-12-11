Элла Пернелл рассказала, почему ее измотал второй сезон «Дорогуши»

Актриса Элла Пернелл, известная по роли Люси из сериала «Фоллаут», также снялась в шоу «Дорогуша». Актриса немного рассказала про второй сезон проекта, который, по её словам, будет как минимум безумнее и масштабнее.

Я измотана, но оно того стоило. Это был по-настоящему безумный сезон. Первая часть была совсем небольшой и спокойной по сравнению с тем, насколько безумным получился этот сезон. В нём так много всего. Он масштабный.

В «Дорогуше» Пернелл сыграла Рианнон, тихую и скромную девушку, которую часто не замечают ни коллеги, ни сестра. У неё развивается мстительный и опьяняюще раскрепощающий вкус к убийствам.

Когда выйдет второй сезон «Дорогуши», пока не говорят.