Звезда комедий Джеффри Гарсия умер в 50 лет

10 декабря в возрасте 50 лет (ряд профильных баз указывает 48 лет) скончался Джеффри "Джефф" Гарсия.

Гарсия был популярным американским стендап-комиком, актером кино и ТВ, сценаристом, занимался озвучанием анимации и видеоигр.

В списке работ для экрана - порядка шестидесяти: "Каролина в Нью-Йорке", "Опасные умы", франшиза "Джимми Нейрон", линейки "Рио" и "Делай ноги" и другие.

О смерти артиста сообщил портал TMZ. Гарсия родился в Калифорнии. Карьеру в стендапе начал в 1991-м.

В начале этого года у комика нашли аневризму головного мозга - Джеффри упал, ударился головой. Пришлось отменять все запланированные шоу.

20 ноября актер перенес инсульт и был госпитализирован с пневмонией. Гарсию поместили в реанимацию, подключили к аппаратуре искусственного поддержания жизни, но на следующий день было принято решение прекратить попытки лечения.

Причиной смерти стал коллапс легкого (пневмоторакс).

Семья информацию подтвердила.