Скончалась «азиатская Элизабет Тейлор» Ким Джи Ми

9 декабря в Лос-Анджелесе в возрасте 85 лет скончалась Ким Джи Ми, одна из самых популярных и именитых актрис Южной Кореи: начиная с 1960-х Ким завоевала десятки наград в категориях "лучшая женская роль" и "лучшая женская роль второго плана".

Экранный дебют состоялся в середине 1950-х, в списке работ - более 700. Амплуа - женщина-вамп. В СМИ страны Ким называли "корейской Элизабет Тейлор". В том числе - из-за бурной личной жизни, которую сопровождали скандалы.

Джи Ми родилась в 1940 году. На экране впервые появилась еще школьницей. В 1990-х занимала должность председателя Корейского совета по кинематографии. Как пишет Korea Herald, информация о смерти звезды подтверждена в организации.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные опоясывающим лишаем - герпесом.