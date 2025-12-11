Умер известный по «Приключениям Синдбада» актер и «экстрасенс» Ханс Отьес

8 декабря ушел из жизни нидерландский артист, выступавший как Ханс Отьес - актер театра, кино и ТВ, певец, артист озвучания и дубляжа (в частности - аниме "Приключения Синдбада"), телеведущий, автор и иллюстратор детских книг.

Оставив экран, Отьес стал практикующим "экстрасенсом".

Некролог появился на портале NU (заблокирован в РФ). Артист скончался в возрасте 78 лет из-за серьезных проблем со здоровьем.

Йоханнес Адрианус Мария (полное имя) Отьес родился в 1947 году в Амстердаме. В шоу-бизнесе - с 1960-х. В 1990-м актер объявил, что уходит из индустрии, так как профессионально "выгорел". После чего ненадолго вернулся на сцену в 2008-м, сыграв в "Гамлете".