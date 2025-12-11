Ушел из жизни актер Куснандар, звезда жестких боевиков и хорроров

Ушел из жизни Эпи Куснандар, индонезийский артист, известный также и зарубежной публике.

Среди его многочисленных экранных работ - второй "Рейд", первая "Азбука смерти" и второе "З/Л/О". Осень прошлого года в России официально вышел его хоррор Pasar Setan, у нас локализованный как "Паранормальные явления: Обитель зла" (18+).

Некролог публикует Kompas.

Кусандар родился в 1964 году на Яве. Умер на 62-м году в госпитале в Джакарте. Причиной стал инсульт.

Эпи Куснандар был актером кино, ТВ и театра, певцом, комиком, педагогом. В кино - с начала 1980-х. На момент смерти в работе у артиста находились пять картин.