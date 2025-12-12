Звезда сериалов рассказала о борьбе с раком груди

Американская актриса, звезда сериалов «Сайнфелд» и «Вице-президент» Джулия Луи-Дрейфус рассказала о борьбе с раком груди. Слова 64-летней артистки приводит издание People.

Актриса считает, что ей было полезно рассказать о своем диагнозе в 2017 году, хотя она и сделала это вынужденно — тогда съемки сериала «Вице-президент» из-за лечения пришлось отложить на год.

«В итоге это был невероятный опыт общения с людьми, которые обращались ко мне за советом по поводу борьбы с раком молочной железы, и я смогла помочь. Многое можно понять о самоуспокоении, успокаивая других», — рассказала она.

Луи-Дрейфус узнала, что у нее рак молочной железы второй стадии на следующий день после того, как в сентябре 2017 года получила шестую подряд премию «Эмми». В октябре 2018 года она объявила, что сделала двойную мастэктомию и прошла шесть курсов химиотерапии.

В ноябре 2023 года Луи-Дрейфус признавалась, что раньше чувствовала себя бессмертной, но теперь, спустя несколько лет после окончания лечения, у нее новый подход к жизни. Актриса полна решимости максимально использовать годы ремиссии.

Ранее известная голливудская актриса, звезда фильма «Титаник» Кэти Бейтс рассказала, что не стала делать операцию по реконструкции груди после мастэктомии. Рак груди ей диагностировали 12 лет назад, и актриса объяснила отказ от имплантов своим возрастом.