В России предложили присвоить звание Стивену Сигалу

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал присвоить актеру и режиссеру Стивену Сигалу звание заслуженного артиста РФ. Его слова приводит «Абзац».

Общественник направил соответствующее обращение в Министерство культуры и президенту Владимиру Путину. Резяпов назвал Сигала другом России и подчеркнул, что артист «принял страну сердцем». По его словам, поступки актера и его высказывания о специальной военной операции (СВО) заслуживают уважения. Глава «Ветеранов России» подчеркнул, что считает присвоение звания Сигалу достойной оценкой его вклада и той поддержки, которую он оказывает бойцам СВО.

«Мы, ветераны, видим в нем не приглашенного гостя, а настоящего друга, который своим творчеством и позицией делает большое дело для нашей страны», — отметил Резяпов.

В 2016 году американский актер получил российское гражданство. 30 мая 2024 года Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

11 декабря стало известно, что Сигал в течение двух месяцев представит свой документальный фильм об СВО. Несколькими днями ранее актер заявил, что его стали воспринимать иначе после получения гражданства РФ. По словам звезды голливудских боевиков, он гордится тем, что является россиянином.