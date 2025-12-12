Актер Евгений Ткачук рассказал, когда ему пригодились навыки русского боя

Сегодня Евгений Ткачук - один из самых популярных актеров в нашей стране. В декабре на экраны выходят сразу две премьеры с его участием. Съемки одной из них - картины "Волчок" - шли в Нижнем Новгороде. Интервью с актером - в материале контент-партнера "РГ" pravda-nn.ru.

© Российская Газета

"Волчок" - фильм про кулачного бойца, спасающего от злодеев юного дворянина.

"Я уверен, что эта роль писалась для меня, и никто не имеет права на нее, кроме меня. Когда я читал сценарий, то читал про себя! Наверное, поэтому, когда мы встретились с режиссером, то мгновенно обо всем договорились. А потом пошло-поехало!" - рассказал о съемках артист.

На съемочной площадке ему пригодились навыки русского боя, которым он овладел в рамках лаборатории "Скоморох" конно-драматического театра "ВелесО", который он же и основал 10 лет назад.

"Это очень глубинная традиция взращивания воинов - мужчин, которые имеют понимание не только физической силы, но и ведения боя на уровне образного мышления. Это уникальная практика, которую я полюбил, нашел для себя новые широты, объемы, возможности, в том числе и в актерском искусстве", - объяснил Евгений Ткачук.

За два месяца до съемок он начал тренировки, занимался по три часа в день с профессиональным тренером. Так удалось вжиться в роль Волчка, который стал собирательным образом русского бойца.