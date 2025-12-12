Стало известно, кого сыграл Барри Кеоган в фильме «Острые козырьки»

Издание Empire раскрыло детали роли Барри Кеогана в полнометражном фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек» (Peaky Blinders: The Immortal Man). В предстоящей ленте звезда «Солтберна» сыграл лидера нового поколения банды «Острые козырьки».

К главной роли в проекте вернулся новоиспечённый лауреат «Оскара» Киллиан Мёрфи. Компанию ему и Кеогану составили Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Рот («Омерзительная восьмерка»), Стивен Грэм и Нед Деннехи. Режиссером ленты выступил Том Харпер, снимавший эпизоды первого сезона оригинального проекта.

Сценарий написал создатель франшизы Стивен Найт. Действие картины развернётся в период Второй мировой войны, продолжая историю семьи Шелби после финала шестого сезона сериала, который вышел в 2022 году. Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» выходит 20 марта 2026 года.