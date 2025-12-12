Дженнифер Гарнер снимется в комедии «Осталась одна попытка»

Дженнифер Гарнер сыграет главную женскую роль в фильме «Осталась одна попытка» (One Attempt Remaining) для Netflix. Как сообщает Deadline, режиссером комедии выступит Кэй Кэннон («Секса не будет!», «Золушка»), которая написала сценарий вместе с супругами Джо Буфом и Алексой Алеманни («Библиотекари»). Гарнер также будет одним из продюсеров проекта. Имя исполнителя главной мужской роли и остальной каст будут объявлены позже.

Фильм рассказывает о бывшей паре, которая спустя годы после скандального развода узнает, что криптовалюта, которую они выиграли в безумную ночь на круизном лайнере, теперь стоит миллионы… но они забыли пароль. До истечения срока действия счета осталось всего три дня, и им предстоит восстановить события той ночи, чтобы не только найти пароль к своему состоянию, но и понять, почему они вообще влюбились друг в друга и почему расстались.