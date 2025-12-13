Джим Керри хотел отказаться от $20 млн за роль в «Гринче»

В честь 25-летия выхода фильма «Гринч — похититель Рождества» Джим Керри и съёмочная группа дали большое интервью изданию Vulture, в котором раскрыли детали сложного производственного процесса.

Изначально руководство Universal Pictures планировало просто покрасить лицо Керри в зелёный цвет, чтобы не скрывать внешность звезды, получившей гонорар в $20 млн. Однако гримёр Рик Бейкер настоял на пластическом гриме. Чтобы переубедить продюсеров, он организовал утечку неудачных тестов с покраской в интернет, что вызвало негативную реакцию фанатов, а также заставило студию утвердить сложный грим.

Керри описал процесс съёмок как пытку. Костюм был сшит из шерсти яка, вызывавшей зуд, а плотные контактные линзы практически лишали актера зрения. Кроме того, из-за накладного носа он был вынужден дышать ртом на протяжении всего фильма.

После первого съёмочного дня, когда нанесение грима заняло восемь часов, у Керри случилась паническая атака. Актёр был готов вернуть гонорар и покинуть проект. Чтобы удержать звезду, продюсер Брайан Грейзер нанял Ричарда Марчинко — основателя «Команды 6» (SEAL Team Six) и эксперта ЦРУ по сопротивлению пыткам.

Специалист обучил Керри техникам диссоциации и контроля боли: бить себя по ноге, менять сенсорные паттерны (включать радио вместо ТВ), много курить и есть. Актёр также отметил, что пережить многочасовые сессии в гримерке ему помогала музыка группы Bee Gees.

Сложности испытывал и персонал: гримёр Казухиро Цудзи позже признавался, что ему потребовалась психотерапия из-за тяжёлого характера Керри на площадке.

Фильм Рона Ховарда вышел в 2000 году и стал кассовым хитом, собрав в мировом прокате $346 млн. Ранее Керри заявлял, что готов вернуться к роли Гринча только при условии использования технологии захвата движений, исключающей наложение грима.