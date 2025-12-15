Умер знаменитый испанский актер Адольфо Фернандес

Скончался Адольфо Фернандес, востребованный испанский актер кино, театра, сериалов и мыльных опер. Артист ушел из жизни 12 декабря в 67 лет. Некролог опубликован в El Pais (заблокирована в РФ). Также соответствующая пометка появилась в базах профильных агрегаторов.

Фернандес родился в 1958-м в Севилье. Активно снимался с 1990-х. Фильмография - порядка 90 пунктов: "Точный выстрел", "Семь жизней", "Вашингтонские волки" с Бардемом, "Искусство умирать", "Поговори с ней" (18+) Альмодовара - эта картина взяла премию "Оскар".

Последний проект артиста вышел на экраны в уходящем году.