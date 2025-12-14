Майкл Б. Джордан рассказал о роли близнецов в «Грешниках»

Актёр Майкл Б. Джордан поделился впечатлениями от съёмок в триллере «Грешники» (Sinners), где он исполнил сразу две главные роли — братьев-близнецов. Он признался, что работа над двумя образами одновременно вызывала у него сильное беспокойство.

© Чемпионат.com

«Когда играешь двух персонажей, да ещё и идентичных близнецов, возникает много нервов. Отбросив всё лишнее, решил просто сфокусироваться на их детской травме. Как она проявилась в каждом из братьев? Один держит боль внутри и мало говорит. Другой маскирует её харизмой и улыбкой».

Чтобы подчеркнуть различия на физическом уровне, актёр использовал метод с обувью. Для роли беспокойного Стэка он надевал ботинки меньшего размера, чтобы постоянно чувствовать дискомфорт и не сидеть на месте. Для более спокойного Смоука обувь, напротив, была на размер больше.

Премьера «Грешников» состоялась 16 апреля. Фильм рассказывает историю двух братьев, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом.