Умерла народная артистка РФ Ирина Андрианова, сыгравшая в «Маскараде»

На 77-ом году жизни скончалась народная артистка России, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова. О смерти артистки театр сообщил в своем Telegram-канале. Уточнено, что актриса умерла утром 15 декабря. Причиной ухода из жизни стала тяжелая болезнь.

"Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким, поклонникам таланта Ирины Васильевны Андриановой", - говорится в некрологе. О дате и месте прощания с народной артисткой России будет сообщено дополнительно.

Ирина Андрианова родилась в Москве, окончила актерский факультет ГИТИСа им. А.В. Луначарского. Служила в Ульяновском и Таллинском русском драматических театрах, с 1974 года выходила на сцену Тверского академического театра драмы.

Снималась в фильмах-спектаклях "Маскарад", "Любовь под вязами", "Не спится ночами", короткометражном фильме "Ранняя оттепель" и сериале "Сельский детектив 6. Убийство на Ивана Купалу".