Стеллан Скарсгард рассказал о сложностях на съемках «Андора»

Актёр Стеллан Скарсгард рассказал, что во время съёмок второго сезона сериала «Андор» ему пришлось носить специальный наушник, поскольку он не до конца запоминал свои реплики из-за перенесённого инсульта.

По словам Стеллана, было тяжело работать с человеком, который говорит что-то в наушник, поскольку это сбивало темп и ритм, в котором Стеллан привык работать.

Я не знал, как справиться с этим наушником. Для меня ритм в сцене очень важен, правильно? Парень, говорящий мне в ухо, не должен прерывать мой ритм. Он должен мне в этом помогать. Поэтому я должен слышать, как другой человек произносит мою реплику, и он должен произносить её очень быстро и очень чётко, без эмоций.

Несмотря на проблему, актёр закончил работу над шоу и благополучно сделал свою работу.