Стеллан Скарсгард рассказал о сложностях на съемках «Андора»

Стеллану Скарсгарду пришлось носить наушник во время съёмок второго сезона «Андора»
Актёр Стеллан Скарсгард рассказал, что во время съёмок второго сезона сериала «Андор» ему пришлось носить специальный наушник, поскольку он не до конца запоминал свои реплики из-за перенесённого инсульта.
По словам Стеллана, было тяжело работать с человеком, который говорит что-то в наушник, поскольку это сбивало темп и ритм, в котором Стеллан привык работать.
Я не знал, как справиться с этим наушником. Для меня ритм в сцене очень важен, правильно? Парень, говорящий мне в ухо, не должен прерывать мой ритм. Он должен мне в этом помогать. Поэтому я должен слышать, как другой человек произносит мою реплику, и он должен произносить её очень быстро и очень чётко, без эмоций.
Несмотря на проблему, актёр закончил работу над шоу и благополучно сделал свою работу.