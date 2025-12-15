Жена Андреасяна ответила на критику из-за частого участия в фильмах мужа

Актриса Лиза Моряк ответила на критику из-за частого участия в проектах своего мужа режиссера Сарика Андреасяна. Ее слова передает KP.RU.

Артистка подчеркнула, что не просит супруга снимать проекты, которые ей интересны, поскольку в таком случае «это были бы турецкие сериалы».

«Муж ответственен сам за те проекты, которые он производит. Если для меня там места нет, меня туда не зовут», — пояснила Моряк.

Жена Андреасяна отметила, что за год режиссер производит около 15 картин, а она снимается только в двух или трех из них.

«Но все равно пишут: "Сарик Андреасян снимает Лизу Моряк во всех своих фильмах"», — пожаловалась актриса.

Она добавила, что зрители бы устали от нее «намного раньше», если бы она действительно принимала участие в каждом проекте мужа.

Ранее Сарик Андреасян признался, что мечтает не работать. По словам режиссера, он обрадовался, когда на улице его узнали как супруга Лизы Моряк. Он заявил, что мечтает дойти до того уровня, когда работать будет только его жена.