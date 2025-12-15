Игорь Угольников рассказал, как отмечает день рождения

15 декабря день рождения отмечает народный артист РФ, основатель киностудии «ВоенФильм» Игорь Угольников. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с именинником накануне.

Игорь Угольников отмечает свой праздник на работе — сейчас проходят совместные съемки студий «ВоенФильм» и «Беларусьфильм».

— Мы заканчиваем работу над картиной «Батька Минай. Партизанская легенда». Осталось несколько съемочных дней, и мы очень ждем снега, который нужен нам для некоторых сцен. Премьера запланирована на май, — рассказывает режиссер. — В главной роли снимается Алексей Кравченко. 40 лет назад он также в Белоруссии снимался в картине «Иди и смотри», где играл совсем юным актером.

На днях вышел указ президента РФ о награждении Игоря Угольникова орденом Почета.

— Для меня главный показатель успеха — оценка зрителей, посетителей экспозиций в Музее Победы, выставок на Красной площади, — признается Игорь Станиславович. — Не буду лукавить, мне приятны награды. Но премии я воспринимаю как взгляд в будущее — я должен еще более ответственно работать.

Своей основной миссией режиссер считает сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

— Я защищаю память моих предков, моего деда, который не дожил до Победы, и всех тех, кто разделил его судьбу. Прежде всего ее нужно сохранять для наших детей и внуков и защищать от тех, кто сегодня пытается ее присвоить, — подчеркивает Игорь Станиславович. — В мае начнутся съемки нового фильма «Знамя Победы», для которого в кинопарке «Москино» уже построено здание Рейхстага. Я хочу еще раз поблагодарить мэра Москвы, поверившего в необходимость поддержки московского кино.

Режиссер отметил, что для него самое важное — достоверность будущей картины.

ДОСЬЕ

Игорь Угольников родился 15 декабря 1962 года в Москве. Окончил ГИТИС — режиссерский факультет, мастерскую Фоменко и Ремеза. Вел программы на ТВ, в том числе «Оба-на!», «Добрый вечер». Играл в МХТ имени Чехова, в Театре сатиры. В его фильмографии более 30 ролей, включая «Ширли-мырли», «Салют-7», «Глубже!», «Учености плоды», «По зову сердца» и другие. Продюсер фильмов «Девятаев», «Брестская крепость» и иных. Директор студии «ВоенФильм». Народный артист РФ.