Скончалась звезда «Каннибалов» и «Причуд одинокой блондинки» Глория ди Матуш

На 90-м году жизни скончалась Глория ди Матуш, заметная португальская актриса театра, кино и ТВ, педагог, лауреат и номинант ряда премий. В том числе - премии национальной Ассоциации театральных критиков за лучшую женскую роль.

© Российская Газета

О смерти звезды сообщили портал IMDb и СМИ Португалии. В качестве причины ряд источников указывает сердечную недостаточность.

Мария да Глория Мартинс ди Матуш Мендес (полное имя) родилась в Лиссабоне. Сценическую карьеру начала в первой половине 1950-х, на экране - с 1961-го: "Каннибалы" (номинация Каннского МКФ), "Причуды одинокой блондинки", "Волшебное зеркало" (номинация Венецианского МКФ), "Франсиска" - всего порядка ста проектов. Последний раз вышла на сцену в 2017-м.

Муж - актер Энрике Мендез.