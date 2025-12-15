Дэниел Дэй-Льюис ответил Квентину Тарантино на критику Пола Дано

Трехкратный лауреат премии "Оскар" Дэниел Дэй-Льюис, снявшийся вместе с Полом Дано в эпической драме Пола Томаса Андерсона "Нефть" (There Will Be Blood), поделился мнением о коллеге после резкой критики режиссера, сценариста и актера Квентина Тарантино.

"Пол Дано - один из лучших и самых талантливых актеров своего поколения", - написал легендарный актер на своей странице в соцсети.

Ранее в подкасте Брета Истона Эллиса Тарантино назвал двадцатку своих любимых фильмов XXI века, попутно раздав на орехи Мартину Скорсезе, который, по мнению постановщика, не снял ничего толкового за этот период, и коллеге Дэй-Льюиса по "Нефти", которого назвал "самым неинтересным парнем в Голливуде".

За Дано вступились Бен Стиллер, Алек Болдуин, Симу Лю, а также режиссер Мэтт Ривз, у которого тот сыграл в "Бэтмене". От самого него комментариев пока не поступало.

41-летний артист известен по картинам "Ложь", "Руби Спаркс", "Маленькая Мисс Счастье", "Человек - швейцарский нож" и "Пленницы", недавно он снялся в главной роли в фильме "Кремлевский волшебник".

За роль в "Нефти" Дано был номинирован на премию BAFTA как лучший актер второго плана.