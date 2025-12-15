Актеру Константину Хабенскому пришлось сниматься с температурой под 40 градусов в третьем сезоне сериала «Метод». Об особенностях съемок проекта рассказала «Газете.Ru» пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Как рассказали представители платформы, Хабенский болел во время съемок натурной сцены у памятника Петру I в Санкт-Петербурге.

«Предложение продюсеров пропустить смену по болезни или изменить эпизод, чтобы снять его в более щадящих условиях, он категорически отверг», — уточнили в «Кинопоиске».

При этом роль аниматора в костюме Петра I исполнил продюсер сериала Владимир Маслов, а Екатерину II сыграла художник по костюмам Елена Дронова. Оказавшиеся в этот день у памятника туристы из Китая, рассказывают авторы сериала, с удовольствием фотографировались с ними и брали автографы, игнорируя Константина Хабенского в невзрачном образе запившего главного героя.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в сериале не планировалось обнажение Зверя — персонажа Никиты Кологривого. Изначально планировалось, что Зверь будет бежать по набережной Выборга частично одетым, а публично обнажаться Никита Кологривый должен был в другом, более укромном месте.

18 декабря на «Кинопоиске» третий сезон сериала «Метод» выйдет полностью.