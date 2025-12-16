Умер знаменитый латиноамериканский актер Эктор Альтерио

13 декабря в возрасте 96 лет скончался Эктор Альтерио, один из самых известных и плодовитых актеров Аргентины.

Альтерио умер в Мадриде, как сообщили в Испанской киноакадемии. В некрологе отмечено, что Альтерио был центральной фигурой для культуры обеих стран. На счету исполнителя порядка двух десятков наград и номинаций, включая премию "Гойя".

Эктор Альтерио родился 21 сентября 1929 года в Буэнос-Айресе в семье выходцев из Италии. На сцене дебютировал в 1948-м. Окончив театральную школу, собрал свою труппу. Подчеркивается, что артист был одним из тех, кто сформировал лицо современного аргентинского театра.

На экране - с 1960-х. Последний раз снялся в текущем году - в сериале. В его списке - "Клеопатра" 2003-го, аргентино-испано-итальянская драма "Камчатка", "Плоть + кровь" Верховена с Хауэром и Дженнифер Джейсон Ли, "Скарабей" с Рипом Торном.