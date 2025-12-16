Ирония кино: почему Андрея Мягкова тошнило от Барбары Брыльской?

Каждый год мы верим в любовь Жени и Нади, но за кадром «Иронии судьбы» кипели нешуточные страсти. Андрей Мягков открыто признавался, что ненавидит целоваться с Барбарой Брыльской, а Валентина Талызина годами не могла простить коллеге «ворованный» голос и чужую Госпремию. Рассказываем, почему главные герои новогодней сказки в реальности были злейшими врагами.

Каждый год 31 декабря мы по традиции включаем телевизор и видим одну и ту же картину: Женя Лукашин и Надя Шевелева, преодолев все преграды, обретают друг друга. Миллионы зрителей десятилетиями верили в эту экранную «химию», считая, что сыграть такую нежность без реальных чувств невозможно. Спойлер: еще как возможно. В реальности за кулисами главной новогодней сказки страны царила не любовь, а холодная война, обиды и профессиональная ревность.

Однолюб с характером: ультиматум Мягкова

Пока вся страна гадала, есть ли искра между Мягковым и польской красавицей, сердце актера было занято — причем наглухо. Еще в Школе-студии МХАТ он встретил Анастасию Вознесенскую. Это была не просто любовь, а тотальное слияние.

Мягков был одержим женой и в жизни, и в профессии. Когда Олег Ефремов позвал Анастасию в «Современник», та выставила жесткое условие:

«Я приду, только если возьмете и мужа».

Ефремов согласился. С тех пор это стало их семейной фишкой — супруги работали только «пакетом». Именно благодаря такому шантажу (в хорошем смысле слова) Вознесенская позже получила роль в «Гараже».

А вот с «Большой переменой» фокус не прошел. Мягкова утвердили на роль Нестора Петровича, но когда он попытался протащить в каст жену, режиссер пошел в отказ. Андрей Васильевич церемониться не стал: в гневе хлопнул дверью и ушел со съемок. В итоге роль учителя истории досталась Михаилу Кононову, а мы увидели совсем другое кино.

«Я перестал любить поляков»

На съемках «Иронии судьбы» Мягкову было не до романтики. Его бесили бесконечные вопросы журналистов о том, как ему работалось с «прекрасной пани Барбарой». Актер не скрывал раздражения: Брыльска его не очаровала от слова «совсем».

По мнению Мягкова, польская дива вела себя на площадке слишком высокомерно. Она чувствовала себя западной суперзвездой, снизошедшей до советского кинематографа. Это «барское» поведение мешало Мягкову настроиться на роль влюбленного рохли.

Позже он признавался в интервью с обескураживающей прямотой: после знакомства с Барбарой он «перестал любить поляков». А те самые нежные поцелуи в кадре, от которых замирало сердце у зрительниц, были для него настоящей пыткой. Актер просто имитировал страсть, преодолевая физическую неприязнь.

Голос раздора: обида Талызиной

Но если Мягков просто тихо ненавидел партнершу, то Валентина Талызина объявила ей открытую войну.

Изначально Рязанов хотел сделать героиню учительницей польского языка — это объяснило бы акцент Брыльской. Но цензура встала в позу: Надя должна учить детей великому и могучему русскому. Акцент пришлось убирать радикально. Голосом Наденьки стала Талызина (которая сама мечтала о главной роли, но сыграла лишь подругу Валю), а пела за нее Алла Пугачева.

Этот «тройственный союз» обернулся скандалом. Когда Брыльска получила за роль Государственную премию СССР, Талызина была в бешенстве. Она считала, что львиная доля успеха образа — это её голос и интонации. Масла в огонь подлило и то, что польская актриса, по словам Талызиной, даже не подумала поблагодарить коллегу за титанический труд на озвучке.

Так что, пересматривая фильм в этот Новый год, знайте: магия кино существует. Ведь только великие актеры могут сыграть вечную любовь, мечтая при этом друг друга придушить.

А вы верите в эту экранную любовь, зная теперь, что за ней скрывалась настоящая ненависть? Или талант актера в том и состоит, чтобы сыграть страсть там, где хочется сбежать с площадки?