Актер из «Матрицы» скончался на 58-м году жизни

Австралийский актер Мартин Грелис скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на его агентство по подбору талантов Sophie Jermyn Management.

«Мы очень опечалены известием о кончине нашего любимого клиента. Мартин был яркой искрой, которая освещала любое пространство, в котором он находился, — талантливым актером, добрым человеком и замечательной душой, — рассказали в агентстве.

Мартин начал актерскую карьеру в 1999 году, сыграв Бобу Фетта в фанатском фильме по «Звездным войнам» — «Темное искупление». Затем он сыграл небольшую роль в австралийской драме «Большое небо», а после — роль пилота военного вертолета в научно-фантастическом боевике «Матрица».

В «Матрице» актер Киану Ривз играет компьютерного хакера Нео, который обнаруживает, что человечество, не подозревая об этом, живет под властью разумных машин в смоделированной реальности. Нео вербуют хакеры Тринити (Кэрри-Энн Мосс) и Морфеус (Лоуренс Фишберн), чтобы дать отпор искусственному интеллекту.