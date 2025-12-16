Ушел из жизни Энтони Джиари, звезда американских мыльных опер

На 79-м году жизни скончался американский актер Энтони Джиари. С 1970-х он на протяжении нескольких десятилетий играл персонажа сериала "Главная больница" Люка Спенсера, был одной из самых известных звезд американских мыльных опер.

© Российская Газета

Смерть артиста NY Times подтвердила его сестра. Энтони Джиари умер в больнице в Амстердаме через несколько дней после операции. Детали и диагноз не уточняются.

Энтони Джиари родился в 1947 году в Коулвилле (штат Юта), с детства мечтал стать актером. Изучал театральное искусство в Университете Юты, был востребованным театральным актером до дебюта на малом экране. Снимался в таких проектах как "Манникс", "Комната 222", "Яркое обещание", "Дэн Огаст", "Все в семье", "Джонни взял ружье", "Шафт", "Молодые и дерзкие", "Старски и Хатч" - всего более 60 работ.