16 декабря народной артистке исполняется 90 лет. Вспоминаем ее лучшие работы и смотрим архивное, ранее не публиковавшееся интервью

Светлана Дружинина родилась в Москве, в простой семье — отец был шофером, мать работала воспитательницей в детском саду. Светлана же с ранних лет видела себя артисткой — сперва год проучилась в цирковом училище, затем окончила хореографическое училище при Большом театре. После выучилась на актрису во ВГИКе, а затем и на режиссера — там же.

"Если вы внимательно оглянетесь на свою жизнь, проанализируете все события, то поймете — нет ничего случайного", — сказала в одном из интервью Дружинина.

Подтверждают это и ее работы, и судьба — например, в кино Светлана попала благодаря балету, а цирковой опыт ей пригодился на съемках собственной картины "Принцесса цирка". Вспоминаем лучшие роли и фильмы Светланы Дружининой, а также смотрим фрагменты архивного интервью.

Актерские работы

"За витриной универмага" (1955)

В этой комедии Светлана Дружинина дебютировала как актриса, при этом попала она в кино благодаря необычному случаю. Накануне окончания хореографического училища Дружинина получила травму и больше не могла заниматься балетом, но в знак утешения ей разрешили вести выпускной концерт. Он проходил в зале Чайковского и транслировался в прямом эфире — по телевизору девушку заметил режиссер Самсон Самсонов. Он в тот момент работал над фильмом "За витриной универмага" и решил предложить Дружининой роль.

Действие комедии разворачивается в универмаге, где заведующий отделом готового платья Михаил Иванович Крылов (Иван Дмитриев) наперекор руководству отказывается принимать бракованную продукцию от швейной фабрики "Заря", возглавляемой директором Анной Андреевной Андреевой (Наталья Медведева). Между главными героями разгорается конфликт, но вскоре Крылова обвиняют в недостаче товара. Анна Андреевна неожиданно выручает его. Параллельно молодые сотрудники универмага организовывают расследование, разоблачают шайку преступников и полностью реабилитируют Крылова. Светлана Дружинина сыграла продавщицу Соню Божко. Роль была второстепенная, но позволила начинающей актрисе проявить обаяние и комический талант — после съемок Дружинина поступила во ВГИК на актрису.

Универсальный магазин со всеми его отделениями и витринами был выстроен в павильонах киностудии "Мосфильм". Примечательно, что консультантом картины был Иван Строгов, в то время директор ГУМа. Спустя три года после премьеры он попал в ситуацию, напоминающую сценарий фильма, — его обвинили в спекуляции. Доказать вину не смогли, но оскорбленный Строгов, в отличие от Крылова, покинул свою должность.

"Дело было в Пенькове" (1957)

Одна из ранних работ Светланы Дружининой. Она сыграла Ларису — жену тракториста Матвея Морозова в исполнении Вячеслава Тихонова. Драма рассказывает о нравственных конфликтах в колхозе, где в центре сюжета оказывается романтический треугольник между Матвеем, его супругой и приехавшей в село молодой специалисткой Тоней Глечиковой (Майя Менглет). Сценарий был написан по повести Сергея Антонова.

Режиссера этого фильма, Станислава Ростоцкого, Светлана Дружинина называла своим "отцом в кино". Изначально на роль Ларисы режиссер рассматривал Нонну Мордюкову и Людмилу Хитяеву, но затем обратил внимание на Дружинину — в то время она была еще студенткой ВГИКа. Ростоцкий заметил в ней особый потенциал, и его картина, ставшая одним из лидеров советского проката в 1958-м (30,5 млн зрителей), стала для начинающей актрисы пропуском в большое кино.

Роль Анфисы, телефонистки в лесном поселке, стала, пожалуй, самой знаменитой актерской работой Дружининой. Фильм режиссера Юрия Чулюкина с участием Надежды Румянцевой и Николая Рыбникова в главных ролях покорил миллионы зрителей своей теплотой и юмором.

Закадровая история столь же увлекательна, сколько и сама картина. Изначально съемки проходили в экстремальных условиях: часть сцен снимали на Северном Урале, где температура опускалась до минус 40 градусов, техника мерзла, актерам приходилось прерывать работу, чтобы согреться. Когда режиссер понял, что натурные съемки даются с трудом, он принял смелое решение — перенести большинство сцен на киностудию "Мосфильм". Команда художников вручную создавала сугробы из ваты, которую затем припыляли нафталином для придания блеска. Заканчивали съемки фильма в Ялте, что создавало новые сложности: по сюжету актеры были в зимних куртках, а на улице была жара — гримеры вбегали в кадр после каждого дубля, чтобы вытереть со лба капли пота. Несмотря на все трудности, фильм вышел живым, искренним и стал одной из лучших комедий советского кинематографа.

Режиссерские работы

"Сватовство гусара" (1979)

Режиссерский факультет ВГИКа Светлана Дружинина окончила в 1969 году. "Сватовство гусара" — ее четвертая работа и одна из наиболее заметных. Эта веселая, музыкальная комедия, снятая по мотивам водевиля Николая Некрасова "Петербургский ростовщик", показала мастерство Дружининой в работе с легким жанром. По сюжету лихой гусар влюбляется в дочку ростовщика, но ее жадный отец против этого союза. Герою приходится проявить смекалку, чтобы добыть деньги и завоевать возлюбленную.

В главных ролях — Андрей Попов (ростовщик Потап Иванович Лоскутков), Елена Коренева (его дочь Лиза) и молодой Михаил Боярский (гусар Иван Налимов). Оператором-постановщиком выступил Анатолий Мукасей — муж Светланы Дружининой.

"Принцесса цирка" (1982)

Музыкальная комедия, созданная по мотивам легендарной оперетты Имре Кальмана, стала одним из наиболее зрелищных и экспериментальных режиссерских проектов Светланы Дружининой. На главную роль графини Палинской режиссер выбрала актрису Наталью Белохвостикову, которая в детстве смотрела предыдущую советскую экранизацию оперетты — "Мистер Икс" 1958 года с Георгом Отсом — и давно мечтала сняться в картине по этому произведению. Все ее вокальные партии исполняла оперная певица Лидия Ковалева. Муж Белохвостиковой, режиссер Владимир Наумов, был против участия жены в проекте: он считал, что повторная экранизация будет провальной, а легкий опереточный жанр — не уровень для серьезной драматической актрисы. Однако Белохвостикова не смогла отказаться от детской мечты.

На главную мужскую роль — мистера Икса — Дружинина первоначально хотела пригласить своего однокурсника по хореографическому училищу, знаменитого артиста балета Мариса Лиепу. Но во время встречи в буфете Большого театра она заметила необыкновенно красивого молодого человека — студента МГИМО Игоря Кеблушека, сына чешского дипломата. Кеблушек не имел никакого актерского опыта, но Дружинина решила, что он прирожденный мистер Икс. Режиссер была вынуждена придумать целую легенду для "утверждения" на роль иностранного актера, выдав Кеблушека за прибалта, гражданина Советского Союза, — никто не стал эту информацию проверять документально.

Отец Кеблушека дал своему сыну мудрый совет: "Не каждый актер может быть дипломатом, зато каждый дипломат должен быть актером". Несмотря на отсутствие опыта, молодой человек блестяще справился с ролью и не потерялся рядом с опытными знаменитостями: Николаем Трофимовым, Людмилой Касаткиной, Владимиром Басовым, Еленой Шаниной и другими звездами.

"Гардемарины, вперед!" (1987)

Мини-сериал стал поворотной точкой в карьере Светланы Дружининой — историю о гардемаринах зрители приняли так тепло, что впоследствии режиссер сняла еще несколько фильмов с этими героями — "Виват, гардемарины!" (1991), "Гардемарины 3" (1992), "Гардемарины 1787. Мир" (2020) и "Гардемарины 1787. Война" (2023).

Действие картины "Гардемарины, вперед!" происходит во времена дворцовых переворотов. В центре истории — трое молодых курсантов навигацкой школы, которые невольно становятся соучастниками заговора, организованного против молодой императрицы Елизаветы. В основу сюжета лег роман Нины Соротокиной "Трое из навигацкой школы" (1982), соавтором сценария был писатель Юрий Нагибин.

Четырехсерийный телефильм вышел в первые числа января 1988 года и сразу же сделал исполнителей главных ролей — Дмитрия Харатьяна, Сергея Жигунова и Владимира Шевелькова — звездами первой величины. Блестящий актерский состав дополнили Михаил Боярский, Евгений Евстигнеев, Александр Абдулов, Татьяна Лютаева, Ольга Машная, Иннокентий Смоктуновский и другие знаменитые артисты. Композитор Виктор Лебедев и поэт Юрий Ряшенцев написали для фильма песни, которые стали хитами, — "Ланфрен-ланфра" и "Не вешать нос" до сих пор у многих на слуху.

"Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII" (2000–2011)

Самый масштабный и амбициозный проект режиссера, работу над которым она начала еще в 1994 году. Изначально режиссер хотела создать двенадцать фильмов, но вышло восемь эпизодов, на протяжении которых режиссер вместе с командой скрупулезно воссоздавала быт и дух петровской и послепетровской эпохи. Телесериал рассказывает о наиболее драматичных моментах русской истории XVIII века, после смерти Петра I.

В проекте сыграли многие звезды — Сергей Шакуров (Александр Меншиков), Николай Караченцов (Петр I), Наталья Егорова (Екатерина I), Дмитрий Харатьян (Иван Долгорукий), Федор Добронравов (Федор Суров, денщик Меншикова), Вячеслав Гришечкин (Павел Ягужинский), Виктор Вержбицкий (Иоганн Лефорт), Нина Русланова (Анна Иоанновна до восшествия на престол), Инна Чурикова (Анна Иоанновна с принятием престола) и многие другие. В 2010 году Первый канал снял документальный фильм о режиссере, названный "Светлана Дружинина. Королева дворцовых переворотов", посвященный ее работе над этим циклом.