Брэд Питт претендует на роль злодея в продолжении "Бэтмена"

Двукратный лауреат премии "Оскар" Брэд Питт может сыграть во втором "Бэтмене" Мэтта Ривза, который в настоящий момент ведет кастинг актеров на две мужские роли.

Как сообщают источники портала World Of Reel, речь идет о злодеях, одним из них является Доктор Аркхэм, на роль которого и претендует звезда "Однажды в... Голливуде".

Если слухи подтвердятся, это будет первая работа Питта в супергеройском кино.

Ранее свое участие в сиквеле подтвердили Колин Фаррелл, который вернется к роли Пингвина, и Скарлетт Йоханссон. Последняя, как ожидается, сыграет любовный интерес героя Роберта Паттинсона.

Премьера "Бэтмена 2" назначена на 1 октября 2027 года.