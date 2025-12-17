Пять героинь Миллы Йовович, спасавших мир

Сегодня легендарной актрисе Милле Йовович исполняется 50 лет. До недавнего времени она была частой гостьей отечественного телевидения и легко переходила на русский язык. За свою жизнь Йовович успела побыть моделью, дизайнером одежды, музыкантом, но прежде всего она блестящая актриса. В кино Милла снимается с 13 лет, и за это время у нее собралась внушительная фильмография, в которой нашлось место и авторскому кино, и масштабным блокбастерам. Вспоминаем самые важные и показательные работы, раскрывающие разные грани ее таланта.

© Кадр из фильма "Пятый элемент"

"Обитель зла" (2002)

Франшиза, которая не требует долгих представлений. В воображении сразу возникает образ женщины в черном костюме и с автоматом в руках, спасающей мир от нашествия зомби. "Обитель зла" стала экранизацией одноименной японской видеоигры середины 90-х.

Сюжет строится вокруг потерявшей память Элис и ее напарницы из спецназа. Из секретной лаборатории вырывается вирус, превращающий людей в агрессивных существ, а у героев есть всего несколько часов, чтобы остановить катастрофу. Почти все трюки Йовович исполнила сама, а слово "зомби" за весь фильм так и не прозвучало.

"Жанна д'Арк" (1999)

Еще одна работа Люка Бессона, с которым Миллу связывали не только профессиональные, но и личные отношения. Картина получила девять номинаций на премию "Сезар" и победила в двух.

Йовович сыграла одну из самых известных фигур французской истории. Ее Жанна д"Арк получилась резкой, нервной, внутренне надломленной. Фильм часто упрекали в исторических неточностях, однако даже критики признавали его визуальную мощь и эмоциональную жесткость. Реплики сцен суда во многом основаны на реальных протоколах суда над героиней, а сама Милла смогла передать сложный и противоречивый образ, далекий от канонического жития святой.

"Каффс" (1992)

Ранняя работа актрисы, в которой она еще только ищет себя. История молодого человека, внезапно оказавшегося втянутым в криминальный мир и вынужденного взрослеть на глазах, сочетает в себе боевик, комедию и драму. В этом фильме можно познакомиться с совсем юной Йовович.

Ее героиня - пример стойкости характера и мудрости не по годам. Картина будет особенно близка тем, кто сам рано стал погружаться во взрослые проблемы.

"Райские холмы" (2019)

Стильная антиутопия о закрытом острове, куда отправляют девушек из обеспеченных семей для перевоспитания. Здесь Йовович появляется в образе холодной и пугающе вежливой директрисы. Визуально фильм напоминает сказку в пастельных тонах, но за этой красотой скрывается жесткая система подавления личности.

Роскошный курорт оказывается замаскированным концлагерем, где ломают волю и навязывают стандарты. Роль Миллы добавляет истории дополнительную тревожную глубину и ощущение скрытой угрозы. Ей противостоит юная и дерзкая Эмма Робертс, готовая побороться за свободу и право быть собой.

Один из самых узнаваемых фильмов в карьере актрисы. Фантастический блокбастер о будущем и идеальной женщине, способной спасти мир от абсолютного зла. Йовович сыграла Лилу, существо почти неземное и при этом удивительно человечное.

Для фильма был придуман отдельный язык, на котором Милла общалась с режиссером даже за пределами съемок. Костюмы создал Жан Поль Готье, а сцена с оперной дивой стала одной из самых запоминающихся в истории жанра. Кстати, многие вокалисты до сих пытаются повторить это удивительное исполнение.