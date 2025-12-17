Леонардо Ди Каприо ответил, смотрел ли он «Титаник»

На шоу Actors on Actors от издания Variet гостями стали знаменитые актёры Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Они обсудили фильмы, в которых снимался каждый из них.

Ди Каприо рассказал, что не смотрел культовый «Титаник» Джеймса Кэмерона. Актёр заявил, что ему неинтересны картины, в которых он играл. Леонардо также воздержался от просмотра «Битвы за битвой» 2025 года, где исполнил главную роль.

Я не пересматривал «Титаник». Его и раньше никогда не видел. Вообще-то не смотрю свои фильмы.

Лоуренс ответила актёру, что рекомендует всё-таки посмотреть «Титаник». Она уверена, фильм понравится Ди Каприо.

«Титаник» вышел в 1997 году и заработал в прокате свыше $ 2 млрд. Картина долгое время была самой кассовой в мире, пока не состоялась премьера другого фильма Джеймса Кэмерона в 2010 году — «Аватар». Лента также получила 11 премий «Оскар», в том числе за лучший фильм.