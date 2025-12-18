Актер Трэмелл Тиллман рассказал о сбывшей мечте

Трэмелл Тиллман давно мечтал сняться в «Человеке-пауке»
Актёр Трэмелл Тиллман, известный по «Разделению», рассказал в интервью, что уже давно мечтал стать частью киновселенной и, в частности, сняться в «Человеке-пауке».
Тиллман как раз исполнил одну из ролей в «Человеке-пауке: Совершенно новый день». Кого именно сыграл Тиллман, неизвестно.
Я всегда мечтал оказаться в этом мире… быть его частью — это такой подарок, и ко мне отнеслись замечательно.
Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится 31 июля 2026 года. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец».