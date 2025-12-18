Умер актер Жиль Жерар из «Проклятия города призраков»

16 декабря ушел из жизни Жиль Жерар (Джил Джерард), американский актер кино и ТВ и артист озвучания.

Жерар, родившийся в 1943 году, снимался с 1970-х. В его списке десятки проектов - классические "мыльные оперы", сериалы, жанровые ленты: "Рептизавр" (Моргенштерн, главная роль), "Проклятие города призраков" (пастор МакКриди, главная роль), "Пожиратель", "Кровавый полет", "Ядерный ураган", "Аэропорт 77", "Маленький домик в прериях", "Дни нашей жизни", озвучание "Трансформеров", реклама.

Также Жерар был режиссером, продюсером и сценаристом. Полный список его работ - более полусотни.

Как передает IMDb, 82-летний актер, всю жизнь сражавшийся с лишним весом (в какой-то момент артист весил 160 кг), умер в Джорджии от рака. Жена подтвердила информацию.