Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит приедет в Россию

В марте 2026 года в России состоится премьера - в Москве и Казани впервые будет представлен моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула". Главную и единственную роль исполнит Бурак Озчивит - один из самых узнаваемых турецких актеров в мире, на счету которого сериалы "Основание: Осман", "Черная любовь", "Королек - птичка певчая". Информационным партнером мероприятий стал онлайн-кинотеатр Иви, который на российском рынке контента завоевал репутацию лидера в отношении турецкого контента.

В Москве премьера состоится 2 марта в МДМ. Затем актер посетит Казань.

"Самая красивая девушка Стамбула" - это моноспектакль, в котором Бурак Озчивит выходит за рамки привычного экранного образа.

Постановка режиссера Чагры Шенсоя - это своеобразная поэма о Стамбуле, городе контрастов и одиночества, где любовь, боль и страсть переплетаются с шумом улиц, звуком мотора и светом ночных огней. Спектакль исследует внутреннюю пустоту, которую каждый носит в себе, показывая ее как форму любви, тоски и надежды. В центре сюжета - история автомеханика Октая, который находит отражение собственной жизни в сломанной машине и в женщине, которую он называет "самой красивой девушкой Стамбула". Его чувство - одновременно мечта, одержимость и боль.