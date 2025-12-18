Скончался известный чехословацкий актер Йозеф Кубичек

Скончался Йозеф Кубичек, чехословацкий и чешский актер театра, кабаре, кино и ТВ, экранные работы которого были знакомы советским зрителям, артист озвучания, дубляжа и радио.

Кубичек умер в родной Праге 15 декабря, 24 сентября ему исполнилось 96 лет.

О смерти ветерана кино ЧССР сообщает EuroZpravy (в РФ заблокирован).

Йозеф Кубичек снимался с 1960-х: "30 случаев майора Земана", "Народ-победитель", "Хомяк в ночной рубашке", "О рассеянном чернокнижнике", "Жил-был полицейский", "Шурин Дракулы", "Разбойник и принцесса". Кубичек был штатным актером студии "Баррандов", "чехословацкого Голливуда", Чехословацкого радио, 15 лет работал в кабаре U Fleku и сотрудничал с рядом театров страны.