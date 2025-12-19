Умерла французская кинозвезда Франсуаз Брион

Скончалась Франсуаз Брион, французская актриса кино и ТВ, продюсер. В январе звезде классических лент могло исполниться 93 года. Брион родилась в Париже. Умерла там же.

О смерти артистки сообщил портал IMDb.

Франсуаз Алисия Роуз Герман де Рибон (полное имя) снималась с 1950-х. Список работ - около ста, из них 75 - полнометражные ленты. Последнее появление на экране - в 2023-м.

Партнерами Брион по фильмам были Картин Денев, Настасья Кински, Эммануэль Беар, Филипп Нуаре и другие. Мужьями - актеры Поль Гер и Жак Дониоль-Валькроз.

Среди ее работ - картины и сериалы "Опасные связи", "Прощай, полицейский", "Расследования комиссара Мегрэ", "Бессмертная" (режиссер и сценарст - Роб-Грийе, номинация Берлинского МКФ), "Неа: Молодая Эммануэль" (18+), "Катя" с Роми Шнайдер и Мишель Буке.