Завершились съемки новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом

Режиссёр нового фильма по «Звёздным войнам» Шон Леви объявил, что съёмки картины завершены. Постановщик опубликовал фото с производства в соцсетях.

© Чемпионат.com

Картина называется Star Wars Starfighter, а главные роли в ней сыграли Райан Гослинг («Драйв») и Флинн Грей («Уэнсдей»). Известно лишь, что его события развернутся уже после девятого эпизода — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Остальные детали сюжета до сих пор держатся в секрете.

© Кадр со съемок

Премьера картины намечена на 28 мая 2027 года. Помимо Гослинга, в фильме Star Wars Starfighter также сыграют Эми Адамс («Человек из стали»), Мэтт Смит («Дом дракона»), Миа Гот («Эверест») и Аарон Пьер («Ребел-Ридж»).