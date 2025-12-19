Звезда «Гарри Поттера» сыграет в сериале про Лару Крофт

По данным Deadline, звезда фильмов о Гарри Поттере Джейсон Айзекс, сыгравший в них Люциуса Малфоя, получил роль в сериале про Лару Крофт, которым занимается Amazon.

Кого именно сыграет Айзекс, СМИ выяснить пока что так и не смогли.

Саму Лару сыграет Софи Тёрнер, звезда «Игре престолов». Ещё в каст ранее вошла Сигурни Уивер. Съёмки будущего сериала стартуют уже в середине января 2026 года. Шоураннером сериала выступит Фиби Уоллер-Бридж, снявшаяся в проектах «Дрянь» и «Убивая Еву».

У сериала про Лару Крофт пока нет даты выхода. Судя по примерным срокам производства, шоу может выйти уже в начале 2027 года.