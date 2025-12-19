Тимоти Шаламе ответил, может ли он получить «Оскар» за «Марти Великолепного»

Актёр Тимоти Шаламе, снявшийся в «Марти Великолепном», высказался по поводу получения «Оскара» за роль в картине. По его мнению, вовсе не обязательно, чтобы фильм как-то наградили, ведь в первую очередь главное — его качество.

Вот честный ответ: любая связь с подобными разговорами пойдёт фильму на пользу. Я хочу, чтобы фильм получил много признания… но награды не имеют значения.

Лента расскажет о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане, который готов пойти на всё ради осуществления своей мечты.

Вместе с Шаламе в фильме также снялись Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Одесса Эзайон («Призраки») и Фрэн Дрешер («Тайна зубных фей»). Режиссёром ленты выступил Джош Сэфди — режиссёр картин «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы».

Биографическая лента официально выйдет в России 15 января 2026 года.