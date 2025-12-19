Стало известно, кто может сыграть Рапунцель в ремейке мультфильма

По данным The Hollywood Reporter, четыре актрисы успешно прошли прослушивание на роль Рапунцель в ремейке мультфильма Disney.

Это молодые актрисы, которые только начинают свою карьеру: Сара Кэтрин Хук, Тиган Крофт, Фрейя Скай и Оливия-Мэй Барретт.

Постановщиком ленты выступит Майкл Грейси, известный по проекту «Величайший шоумен». Оригинальный мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в прокат в 2010 году.

Дженнифер Кейтин Робинсон, которая руководила перезапуском фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» от Sony, написала черновой вариант сценария для ремейка «Рапунцель». Съёмки картины начнутся в июне 2026 года.