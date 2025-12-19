По данным Deadline, Уилл Поултер, известный по «Медведю» и «Стражам Галактики 3» сыграет главную роль в сериале Apple под названием Beat the Reaper. Шоу основано на одноимённом романе Джоша Бейзелла, вышедшем в 2009 году.

Поултер сыграет доктора Питера Брауна, интерна в худшей больнице Бостона, обладающего талантом к медицине. Однажды пациент узнаёт в нём человека из своего прошлого, и с этого момента Браун должен скрыться от правительства, наёмных убийц и своих продажных коллег.

Шоураннером и исполнительным продюсером станет Сэм Кэтлин («Во все тяжкие», «Шугар»). Дату выхода съёмок и выхода сериала пока не говорят.