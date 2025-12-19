Дмитрий Дюжев сбежал от прессы на кинопремьере

На красной дорожке премьеры Дмитрий Дюжев изначально шёл на контакт с прессой. Подойдя к первой съёмочной группе, он спокойно ответил на вопрос, связанный с темой десантников. Однако следующая тема — банальный и светский вопрос «С кем вы пришли сегодня?» — стала спусковым крючком.

Реакция актёра была мгновенной. С выражением крайнего раздражения он отшатнулся от камеры, бросив: «Да тут какой-то кошмар». После этого он резко направился ко второй группе журналистов, но и там история повторилась: едва начав слушать вопрос, Дюжев демонстративно прервал общение тем же жестом и молчанием.

Не сказав больше ни слова объяснений или извинений, артист развернулся и стремительно покинул мероприятие, даже не зайдя на сам просмотр фильма. Резкий контраст между нормальным началом диалога и этой вспышкой, затронувшей уже две съёмочные группы, превратил рядовое интервью в главный скандал вечера.