Актриса Федосеева-Шукшина отказалась от санатория после операции

Ольга Шукшина, дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала, что мать отказалась от санатория после операции, сделанной в октябре.

«Состояние ровное, стабильное. Мама находится под моим бдительным наблюдением. В 87 лет тяжело, конечно, говорить о хорошем состоянии. Стабильное. Ухудшений нет после больницы», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, присмотр специалистов в санатории был бы более эффективным, но актриса предпочитает быть дома.

Федосеева-Шукшина была госпитализирована в октябре. Дочь актрисы сообщала, что врачи «отремонтировали» матери артерию.