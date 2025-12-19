Умерла актриса Наталья Каравайкина

На 82-м году жизни скончалась советская и российская актриса Наталья Каравайкина.

Соответствующая отметка появилась на ее странице на портале "Кино-Театр.Ру".

Причина смерти не раскрывается. Артистка ушла из жизни 19 декабря в Саратове.

Наталья Каравайкина родилась в 1944 году в Саратове, окончила Саратовское театральное училище. После выпуска служила в Челябинском театре драмы им. С. Цвиллинга, затем два года в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова.

С 1974 по 1998 год играла на сцене Донецкого русского драматического театра.