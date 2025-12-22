Кевин Спейси снимется в сериале впервые после «Карточного домика»

Оскароносный актер Кевин Спейси ("Красота по-американски", "Семь"), карьера которого за последние годы была практически уничтожена из-за обвинений в сексуализированном насилии и харассменте, снялся в главной роли в итальянском комедийном сериале "Минимаркет" (Minimarket).

Это будет первое появление актера в сериале после его увольнения из сериала Netflix "Карточный домик" в 2017 году.

Как сообщает издание Variety, Спейси играет самого себя - "творческую совесть и непредсказуемого наставника" молодого человека Манлио Вигано (Филиппо Лагано), работника маленького магазинчика, мечтающего стать телезвездой.

Шоу будет состоять из 10 серий, премьера назначена на 26 декабря.