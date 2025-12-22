Умер актер из фильма «Оно 2» Джеймс Рэнсон

Голливудский актер Джеймс Рэнсон, запомнившийся зрителю ролями в криминальных драмах и фильмах ужасов, покончил с собой, ему было 46 лет. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщило издание New York Post, ссылаясь на судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

© кадр из фильма «Оно 2»

— Рэнсон покончил жизнь самоубийством в Лос-Анджелесе в пятницу, 19 декабря, — сказано в статье.

Отмечается, что в 2021 году артист рассказал, что в детстве стал жертвой сексуального насилия со стороны репетитора, это оставило на его психике негативный отпечаток. Во взрослом возрасте он страдал от наркотической зависимости на протяжении пяти лет, но смог бросить.

Рэнсон начал актерскую карьеру в 2001 году. Он снялся в фильме «Олдбой», дилогии «Синистер», хоррорах «Черный телефон» и «Выпускной», также актер исполнил роль повзрослевшего Эдди в триллере «Оно 2». Рэнсон снимался в сериале «Прослушка» в роли контрабандиста Зигги.