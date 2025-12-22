Льюис Пуллман рассказал о «приключениях» на съемках в «Космических яйцах»

Льюис Пуллман стал одним из актёров в касте сиквела «Космических яиц». Он поделился своими впечатлениями от работы над картиной.

По словам Пуллмана, производство картины напомнило ему большое приключение, в котором приняли участие все. К тому же в ленте Льюису выпал шанс сняться в одном проекте со своим отцом Биллом.

Это была сбывшаяся мечта. Мы только что закончили съёмки, и… каждый день был как в сказке. Это было похоже на… странную симуляцию. Не могу поверить в это до сих пор.

Сюжет ленты пока не раскрывают, но картина не будет приквелом или перезагрузкой — это уже подтвердили авторы франшизы. Вполне возможно, нас ждёт продолжение ленты, которое расширит вселенную обоих фильмов. Первая часть в своё время пародировала четвёртый эпизод «Звёздных войн», вероятно, продолжение также спародирует культовую вселенную Disney.

«Космические яйца 2» выйдут в мировой прокат в 2027 году.