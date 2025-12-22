Умер Владимир Ермилов, известный по ролям в «Брате» и «Бандитском Петербурге»

Умер актер Ермилов, известный по ролям в «Брате» и «Бандитском Петербурге»
В Санкт-Петербурге умер актер театра и кино Владимир Ермилов. Об этом aif.ru сообщили родственники артиста.
Ермилову было 66 лет. По словам близких актера, у него были проблемы с сердцем. В прошлую пятницу его выписали из больницы, в воскресенье он скончался.
Точную причину смерти установит экспертиза.
Похороны пройдут актера 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.
Владимир Ермилов снимался в кино с 1980-х годов. Он известен публике по ярким ролям второго плана в криминальных сериалах и полнометражных фильмах.
Он снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Опера. Хроники убойного отдела", "Тайны следствия" и других.
Ермилов чуть не погиб на съемках культового фильма "Брат": его случайно ранил Сергей Бодров-младший.
Также зрители запомнили Ермилова по ролям в фильмах "Комедия строгого режима", "Утомленные солнцем 2: Цитадель" и других.