Умер Владимир Ермилов, известный по ролям в «Брате» и «Бандитском Петербурге»

В Санкт-Петербурге умер актер театра и кино Владимир Ермилов. Об этом aif.ru сообщили родственники артиста.

Ермилову было 66 лет. По словам близких актера, у него были проблемы с сердцем. В прошлую пятницу его выписали из больницы, в воскресенье он скончался.

Точную причину смерти установит экспертиза.

Похороны пройдут актера 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

Владимир Ермилов снимался в кино с 1980-х годов. Он известен публике по ярким ролям второго плана в криминальных сериалах и полнометражных фильмах.

Он снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Опера. Хроники убойного отдела", "Тайны следствия" и других.

Ермилов чуть не погиб на съемках культового фильма "Брат": его случайно ранил Сергей Бодров-младший.

Также зрители запомнили Ермилова по ролям в фильмах "Комедия строгого режима", "Утомленные солнцем 2: Цитадель" и других.